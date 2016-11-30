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اليوم.. وضع حجر أساس إنشاء 860 شقة لقاطنى 3 مناطق عشوائية فى بورسعيد

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اليوم.. وضع حجر أساس إنشاء 860 شقة لقاطنى 3 مناطق عشوائية فى بورسعيد اليوم.. وضع حجر أساس إنشاء 860 شقة لقاطنى 3 مناطق عشوائية فى بورسعيد

>كتب أحمد حسن

يتوجه اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، لمحافظة بورسعيد، وذلك لوضع حجر الأساس لـ43 عمارة تحتوى على 860 شقة سكنية فى مناطق هاجوج والجناين والإصلاح بالمحافظة.

 

ومن المقرر أن يلتقى نائب الوزير بمحافظ بورسعيد فور وصوله، لمناقشة كيفية تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والمبالغ المخصصة، وأهم العقبات التى تقف أمام عملية التطوير لإزالتها، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أجر شركات المقاولات.

 

من جانبه أكد المهندس أحمد عادل درويش، أنه توجه أول أمس لمحافظة السويس، وتفقد عددًا من المناطق العشوائية بالمحافظة برفقة اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

 

وأكد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب كافة العمارات وعددهم ١٤ عمارة سكنية بإجمالى ٣٣٦ وحدة سكنية تم تسكين ٢٠٨ وحدات منها حتى الآن، لافتًا إلى أنه جارى الانتهاء من إنشاء ملعب لكرة القدم لقاطنى المنطقة لمراعاة البعد الاجتماعى للسكان.


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