موعد مباريات اليوم الأربعاء 30/11/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مواجهات، هى الأهلى والشرقية، الداخلية مع المصرى البورسعيدى ، أسوان مع إنبى.

موعد مباراة الداخلية والمصرى

تقام مباراة الداخلية والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء.

موعد مباراة أسوان وإنبى

تقام مباراة أسوان وانبى على ستاد أسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء

موعد مباراة الاهلى مع الشرقية

تقام مباراة الاهلى مع الشرقية على ستاد السلام فى تمام الثامنة مساء اليوم الاربعاء

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الاربعاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت .