الدسوقى رشدى: الجمهور مظلوم ويستحق أن تقدم له مادة إعلامية جيدة

الإسكندرية - هناء أبو العز

استضافت مبادرة ميديا شير، مساء اليوم الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، مقدم برنامج قصر الكلام على قناة النهار فى ندوة تحت عنوان دور الشباب فى رسم مستقبل الإعلام، والتى أقيمت بالمسرح الكبير بمركز الحرية للإبداع .

وقال محمد الدسوقى رشدى، إن المجال الإعلامى فى مصر مثل أى مهنة، والوضع فيه أصبح حساس جدًا، كما أن الجمهور مظلوم ويستحق أن تقدم له مادة إعلامية بشكل جيد، ومسئولية الإعلامى فى أن يقدم نماذج جديدة فى السياسة والدين والاقتصاد وغيرها وأن يدرك دورة فى معرفة احتياجات المجتمع.

وأكمل الدسوقى، أن الإعلام الآن بلا ضمير ولا أخلاق، ولا يوجد قوانين حاكمة له، مؤكداً على أن الإعلام لابد أن يكون مؤهل لأنه مسئول عن تشكيل وعى الناس قائلاً: "إحنا أضحك علينا طوال السنين الماضيه بمقولة الجمهور عايز كده" مفسراً، أن من حق الجمهور أن يأخد حقة من المعرفة والإطلاع والحفاظ والدفاع عن هذا، مضيفاً أن الشباب أتعرض للظلم وغيرموجود مذيعين شباب بشكل كاف، ولكن عليهم أن يتدربوا جيداً قبل البحث عن فرصه عمل.

وعن مبادرة ميديا شير، قال وائل ثابت، أحد مؤسسى المبادرة أن هذه المبادرة شبابية محلية تهدف إلى الارتقاء بمفهوم الإعلام بالمجتمع السكندرى من خلال استضافة عدد من الرموز الإعلامية ودعوه المهتمين من طلاب كليات الإعلام والعاملين فى المجال الصحفى والإعلامى، للاستماع إلى تجاربهم ومناقشتهم فى آلية تطوير العمل الصحفى.

كما أكد أن ندوه الإعلامى: "محمد الدسوقى رشدى" هى بمثابة انطلاقة لسلسلة ندوات شهرية يحضرها رموز العمل الإعلامى فى مصر.

وأضاف "حاتم قناوى" أحد مؤسسى المبادرة أن الندوة تهدف إلى تفعيل دور الشباب السكندرى فى البحث عن أماكنهم فى خريطة العمل الإعلامى وتجاوز عقبة البعد عن العاصمة، مشيرًا إلى أن الندوة بداية لعدد من الندوات المختصة فى هذا المجال سوف تقوم بها مبادرة ميديا شير والتى تختص بمجال العمل الإعلامى.