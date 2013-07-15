الحلقة الخامسة من "زمن البرغوت 2": أبو دياب يرضخ لرغبة إخوته ويسكن بالبادية

كتب : أحمد العميد منذ 23 دقيقة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، بترقب عفاف زوجها شاهر وهو جالس وحيدًا عاقدة مقارنة بينه وبين أبيه في الهيئة والطباع، فيما جلس أبو وأم وضاح حائرين متسائلين عن وضع إبنهما وضاح الغائب الغير معروف هو على أي جبهة من جبهات الحروب العثمانية،حيث كان على أحد الجبهات يحاول منع زمائله من العسكر قتل المدنيين.

بينما دار جدالا بين أبو دياب وزوجته وبين شقيقة زوجته حول وجوب نقلهم إلى البادية، إلا أن هدية شقيقة زوجته ترفض وتطالبه باستجار بيت مستقل لها وحدها في ضيعتهم الحالية، وقوبل ذلك بالرفض في البداية إلا أنه رضخ لرغبتها بعد إلحاح مستمر، وعقد إخوته جلسة عائلية بشأن الموضوع نفسه لمناقشة أمر انتقالهم إلى البادية فور انتهاء المهلة التي حددوها فيما بينهم، وفي النقاش تباينت آرائهم حول إراجه عنوة أو بعد إقناعه.

كما حاول شاهر وعفاف مساعدته وإعطائه منزل فارغ يمتلكونه في نفس الضيعة التي يمكث بها، إلا أنه رفض وثار وتكبر على قبول تلك المساعد، واستقر في النهاية على استئجار منزل لهدية شقيقة زوجته، وهو ما أثار غضبها، أما بعرو فقام بخدعة التجار الذين اكتشفوا عمليات النصب التي يقوم بها، ولاذ بالفرار من السوق بعد أن نسب اسمه إلى شخص أخر ليتسني له الهرب آمنًا.

وفي مراسم تجهيز منزل عفاف الذي شاركا فيه الداية ديبة وفهمية شقيقة شاهر، استغلت فهمية الفرصة لسكب زجاجة عطرها على وسادة جابر شقيق عفاف لتعبر له عن إعجابها به، واكتشفت عفاف فعلتها وقررت أن تساعدها فأشارت إلى الواقعة لجابر شقيقهاالذي عقد قرانة على شقيقة شاهر في مراسم مبهجة.

يذكر أن أحداث الجزء الأول من المسلسل خلال فترة تترواح ما بين عامي 1915 ـ 1918، بينما تنطلق أحداث الجزء الثاني من مسلسل البيئة الشامية من عام 1918 وتستمر حتى عام 1926، ومما تتضمنه هذه الفترة من أحداث خروج العثمانيين من البلاد ودخول الملك فيصل الى دمشق والاحتلال الفرنسي.