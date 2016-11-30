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العيبان يبحث مع السفير الفرنسي تطوير علاقات البلدين في مجال حقوق الإنسان

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العيبان يبحث مع السفير الفرنسي تطوير علاقات البلدين في مجال حقوق الإنسان العيبان يبحث مع السفير الفرنسي تطوير علاقات البلدين في مجال حقوق الإنسان

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمس، السفير الفرنسي في المملكة فرانسوا غوييت، وذلك بمقر هيئة حقوق الإنسان في الرياض.

وبحث الجانبان العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها خاصة في مجال حقوق الإنسان . واستعرض د. العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم لنصرة القضايا العادلة. وأشار العيبان خلال اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية، وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وأبنائها.

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