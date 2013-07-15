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الحلقة الخامسة من "صرخة روح": خيانة متبادلة بين أسرتي "ياسر" و"سامر" تنتهي بمقتلهما

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الحلقة الخامسة من "صرخة روح": خيانة متبادلة بين أسرتي "ياسر" و"سامر" تنتهي بمقتلهما الحلقة الخامسة من "صرخة روح": خيانة متبادلة بين أسرتي "ياسر" و"سامر" تنتهي بمقتلهما

كتب : أمل القاضي منذ 22 دقيقة

شهدت الحلقة الأخيرة من خماسية "عقاب أزلي" من مسلسل "صرخة روح"، مقتل "لمى" على يد زوجها "ياسر"؛ للانتقام منها بسبب خيانتها له مع صديقه، وكذلك وفاة "سامر" بعد انقلاب سيارته، وذلك عقب علمه من الطبيب بأنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب أبدًا، في حين أن زوجته حامل.

وتكشف الأحداث عن الخيانة المتبادلة بين أسرتي "سامر" و"ياسر"؛ حيث إن حمل "ياسمين" زوجة سامر تم من خلال علاقة بينها وبين صديقه، كرد فعل على خيانة "ياسر" له، وتبرز الحلقة الأخيرة دور "نور" صديقة الأسرتين، في سير الأحداث طوال الوقت، حيث قامت بتسهيل شك جميع الأطراف في بعضهم البعض، لتستطيع الزواج من "ياسر".

فيما تتمكن "نسرين"، سكرتيرة "ياسر"، من الإيقاع بوالد "حازم"، وتتزوجه للانتقام من ابنه الذي وعدها بالزواج ثم انصاع لطلب والدته بالزواج من أخرى، وتنتهي الحلقة الأخيرة، بمشهد تهديد "نور" لكل من "ياسر وياسمين"، بعد اكتشافها وجود علاقة بينهما، وتحاول قتل "ياسمين" بالمسدس، إلا أن ياسر يتلقى الرصاصة عنها، وتنتهي الأحداث بمقتله.

يذكر أن خماسية "عقاب أزلي" هي إحدى "خماسيات الخيانة"، التي يدور حولها مسلسل "صرخة روح"، وهي من تأليف رانيا البيطار، وبطولة بسام كوسا، وديمة قندلفت، وميلاد يوسف، وعلي كريم، وأمانه والي، وفادي الشامي، المسلسل من إخراج ناجي طعمي.

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