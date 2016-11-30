كلية الملك فهد الأمنية تستقبل 1128 طالباً جامعياً

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية صباح امس طلبة الدفعة(46) من حاملي التأهيل الجامعي و عددهم (1128) طالبا.

وخلال استقبالهم هنأهم اللواء سعد الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الامنية بحصولهم على الثقة الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بقبولهم للالتحاق في هذا الصرح الشامخ.

و أشار الى أن الملتحقين بالكلية يحملون العديد من التخصصات العلمية والنظرية التي تتطلبها القطاعات الأمنية المختلفة حيث يقع على عاتق الكلية تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم بما يتوافق مع متطلبات العصر,موضحا أن الكلية تحتضن في جنباتها كادرا من أعضاء هيئة التدريس المدنيين والعسكريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية في التخصصات المدنية والأمنية ليقوموا بتدريس وتعليم ضباط أمن المستقبل من أبناء هذه البلاد الطاهرة بأفضل ما اكتسبوه من علم وخبرة، وسأل المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها وأمانها.