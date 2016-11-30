التخصصي يدفع بـ 134 طبيباً وطبيبة أنهوا برامج الزمالة والبورد

رعى وزير الصحة د. توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، امس حفل تخريج 134 طبيباً وطبيبة أنهوا برامج الزمالة والبورد السعودي، جاء من بينهم 122 طبيباً وطبيبة مبتعثون من داخل المملكة و 22 طبيباً وطبيبة مبتعثون من خارج المملكة، وذلك في قاعة الملك سلمان بمقر المستشفى بالرياض.

وأوضح د. قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن الخريجين يمثلون مختلف القطاعات الصحية بالمملكة إلى جانب أطباء وطبيبات جرى ابتعاثهم من عدة دول، كالإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وفلسطين، وباكستان، والهند.

ولفت الانتباه، إلى وصول عدد الخريجين منذ انطلاق برامج الدراسات الطبية العليا في المستشفى قبل نحو ثلاثة عقود، إلى 1554 طبيباً وطبيبة من 14 جنسية ومن قطاعات صحية متعددة، منوهاً بإصدار المؤسسة لثلاث مجلاَّت علمية عالمية محكمة تتمثل في، المدونات الطبية السعودية، ومجلة علم الدم والأورام، والمجلة العالمية لطب الأطفال واليافعين، إضافة إلى إصدار مجلة دورية للقراء في المملكة تحت عنوان "التخصصي" تُعنى بنشر الثقافة الصحية والوعي بالصحة العامة والأمراض.

من جهته، قال د. سعود الشنيفي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إن هذا الحدث هو نتاج عمل دؤوب من لدن القائمين على هذه البرامج التدريبية عبر العقود الثلاثة السابقة وبدعم مباشر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

فيما ألقت د. أمل ياسين زمان خريجة برنامج التخصص الدقيق في طب العقم وجراحة الإخصاب، كلمة الخريجين قالت فيها: "إنه لشرف عظيم مشاركتكم فرحتنا نحن أبناء هذا الوطن الذي أضاء الدنيا بأنوار الرسالة والوحي، وأصبح اليوم يضيئها بما قدمه أبناؤه من باحثين وباحثات في المجال الطبي".