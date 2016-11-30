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الدفاع المدني ينقذ 335 محتجزاً ويؤوي 119 أسرة

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الدفاع المدني ينقذ 335 محتجزاً ويؤوي 119 أسرة الدفاع المدني ينقذ 335 محتجزاً ويؤوي 119 أسرة

أنقذت فرق الدفاع المدني في عدد من مناطق المملكة 335 محتجزاً في تجمعات المياه، وأخرجت 330 مركبة عالقة في مستنقعات السيول، وتم إيواء 119 أسرة.

وأوضح المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق الرياض والشرقية وعسير ومكة المكرمة وتبوك والباحة وجازان استقبلت من يوم الأربعاء الموافق 23/ 2/ 1438هـ وحتى صباح أمس 978 بلاغاً جراء الأمطار والسيول.

وأفاد المركز الإعلامي أن 510 بلاغات في منطقة الرياض، و386 في الشرقية، و38 في عسير، و24 في مكة المكرمة، و14 في تبوك، وأربعة في الباحة، وبلاغ واحد في جازان.

وذكر أن عدد الوفيات بلغ ثلاث حالات، واحدة في مدينة الرياض، وحالتين في منطقة مكة المكرمة، بينما بلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم 335 شخصاً على النحو التالي: 302 في الرياض، و21 في الشرقية، وخمسة في عسير، وثلاثة في جازان، وشخصان في مكة المكرمة، وشخصان في تبوك.

وأشار المركز إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث بلغ عدد المركبات التي أُخرجت 330، وقامت الفرق بإخلاء وإيواء 119 أسرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامتهم.

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