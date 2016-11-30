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ننشر تشكيل جهاز الزمالك بعد التعديلات

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ننشر تشكيل جهاز الزمالك بعد التعديلات ننشر تشكيل جهاز الزمالك بعد التعديلات

>أحمد توفيق

 أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن قراره بعودة محمد حلمى المدير الفنى الأسبق للفريق مرة أخرى لتولى المهمة مع استمرار باقى أفراد الجهاز الفنى الحالى.

 

وتقرر عودة  محمد صلاح لمنصب المدرب العام، وعلاء عبد الغنى وأحمد عبد المقصود مدربين مساعدين وإسماعيل يوسف مديرا للكرة وأيمن طاهر مدربا للحراس مع الجهازين الإدارى والطبى.

 

 

وأوضح رئيس النادى أنه قرر استمرار باقى أفراد الجهاز الفنى الحالى معه، يأتى ذلك بعد التعادل الأخير مع وادى دجلة فى الجولة الثانية عشر للدورى ومن المقرر أن يتواجد محمد حلمى فى تدريبات الفريق الأبيض غداً.

 


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