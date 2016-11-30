المعلا:اليوم الوطني دافع لمواصلة التقدم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن اليوم الوطني للدولة مناسبة غالية لتجديد الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة والحفاظ على ميراث الآباء المؤسسين وترسيخ معاني دولة الاتحاد في نفوس الأجيال التي تنعم بثماره وخيراته.

مسيرة عطاء

وأضاف سموه إن اليوم الوطني يمثل دافعا لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار بإرادة قوية وخطى واثقة لتحقيق الرقي للوطن والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار سموه - خلال حضوره احتفالات اليوم الوطني الـ/ 45 / التي أقيمت مساء اليوم في قاعة الشيخ خليفة للأفراح في أم القيوين - إلى أن الاتحاد حقق للوطن الكثير من الإنجازات التي يشهد لها العالم بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والتي تستحق أن نسطرها بحروف من ذهب في سجل التاريخ.

حضر الاحتفال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

كما حضره الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي ومديرو ومسؤولو الدوائر المحلية والاتحادية وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

رؤية عصرية

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم ألقت كلثم خلفان طحنون رئيس مجلس أم القيوين للشباب كلمة أشارت خلالها إلى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه في تأسيس الاتحاد فيما يكمل المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت إن دولتنا تشهد في مسيرتها المباركة تطورا هاما في مختلف المجالات بفضل حكومتها التي لا تنام والتي وضعت رؤية عصرية من خلال التركيز على تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي لتخدم كافة القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية واستشراف المستقبل.

إلى ذلك.. حضر صاحب السمو حاكم أم القيوين العرض المسرحي الذي أقيم في قاعة الشيخ خليفة للأفراح مثنيا على القائمين عليه معربا عن سعادته بما شاهده والحضور من فقرات وفعاليات نظمت بجهود كل القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة.. تعبيرا عن الفخر والولاء والانتماء والحب للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات.

وتفقد سموه - يرافقه سمو ولي عهد أم القيوين والحضور- معرض الجهات المشاركة في الاحتفال والذي اشتمل على القرية التراثية ومعرض للصور.