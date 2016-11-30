حاكم عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع صربيا

بحث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان سبل تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في المجالات الاستثمارية والتجارية وتطويرها، كما بحث العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية وخاصة دراسة إقامة مشروع مشتركة على أن توفر حكومة عجمان الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الزاهر أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ــ ايغور ميروفيس رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا الصربية الذي يزور البلاد والوفد المرافق.

وقال سموه: أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص، داعيا سموه في السياق نفسه إلى ضرورة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصرب يستفيد منها الطرفان والتركيز على الصناعات المختلفة.

وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان كمركز استثماري من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة وتنوع الموارد الاقتصادية.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسالم بن أحمد النعيمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان لشؤون التعليم والأعمال الخيرية وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ.