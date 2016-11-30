خليفة يأمر بالإفراج عن 1102 سجين

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن ألف و102 سجين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الــ45 للدولة.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إعطاء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.

«نيابة أبوظبي» تباشر تنفيذ القرار

أكد المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي، باشرت تنفيذ قرار العفو السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، واتخذت فوراً الإجراءات التنفيذية لإعمال القرار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وذلك حرصاً منها على عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم، مع احتفالات الدولة بعيدها الـ 45.

وتقدم المستشار البلوشي بالامتنان، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، على قرار العفو هذا الذي تعوّد منه أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة، حتى أصبحت جزءاً من نفحات يوم الاتحاد، لتعيش الأسر من خلاله فرحتها مكتملة، بلم شملها بأبنائها، مع الاحتفال بيوم التئام شمل إماراتنا الحبيبة.

ووجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يوفره سموه من دعم للنيابة العامة، بالإمارة ولأعمال القضاء بصفة عامة.

وأكد المستشار البلوشي، أن المتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، وحرصه على توفير أعلى المعايير الإنسانية، واستخدام أفضل الممارسات الإصلاحية، بما يحفظ كرامة السجين، ويسهم في إعادة بناء حياة السجناء وإعادتهم للمجتمع كأعضاء فاعلين.

وتمنى المستشار البلوشي، أن يكون هذا القرار السامي، هو السطر الأول لصفحة جديدة في حياة كل فرد من المشمولين بالعفو، عنوانها العمل من أجل مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم ومجتمعهم.. مشيراً إلى أن العفو فتح آفاقاً أمام المفرج عنهم من أجل حياة جديدة، كما حمل لهم رسالة أبوية وإنسانية، بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها، وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم، ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.. داعياً بقية النزلاء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية، حتى ينالوا شرف العفو مستقبلاً.

ورفع النائب العام لإمارة أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.