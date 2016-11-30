الإسماعيلى يختبر مهاجما نيجيريا

كتبت نانسى القاضى

خضع النيجيرى سالمون والذى سبق له اللعب فى الدورى الليبى للاختبار فى صفوف الدراويش مساء أمس الثلاثاء، تمهيدا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية لتدعيم صفوف الدراويش فى الانتقالات الشتوية يناير القادم.

ويبحث الجهاز الفنى للإسماعيلى التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه فى الدور الثانى بمسابقة الدورى وحل أزمة العقم التهديفى فى صفوفه.

وشهد المباراة إصابة أحمد هانى خلال التدريبات الجماعية، فيما انتظم محمد صبحى فى التدريبات الجماعية وشارك فى تدريبات شاقة لحراس المرمى.