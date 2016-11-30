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لجنة الحكام تناقش اليوم هجوم "ميدو" على طاقم مباراة الزمالك

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لجنة الحكام تناقش اليوم هجوم "ميدو" على طاقم مباراة الزمالك لجنة الحكام تناقش اليوم هجوم "ميدو" على طاقم مباراة الزمالك

>كتب عادل عقل

تعقد لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر اللجنة باتحاد الكرة بالجبلاية لمناقشة أحداث مباراة الزمالك ودجلة، والتى شهدت هجوم أحمد حسام (ميدو) المدير الفنى لوادى دجلة على طاقم حكام المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء، باستاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ12 وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

 

كان ميدو قد هاجم فى تصريحات تليفزيونية قرارات طاقم حكام مباراته أمام الزمالك بعد إلغاء هدف صحيح من وجهة نظره واصفا أيمن دجيش الحكم المساعد بـ"الأعمى".

 

وتناقش اللجنة خلال اجتماع اليوم، تكرارالهجوم من قبل مسئولى الأندية والأجهزة الفنية على الحكام فى الفترة الاخيرة مما يؤثر بشكل سلبى على أداء قضاة الملاعب.


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