"الجيزة" تنهى أزمة شارع أحمد عرابى.. والشركة تبدأ تحويل الخط الثالث للمترو

كتبت إيناس البنا

أنهت محافظة الجيزة أزمة تحويل مرافق الخط الثالث للمترو، وذلك بعد منحها هيئة الإنفاق التصاريح اللازمة لتحويل المرافق بشارع أحمد عرابى، بعد توجيه الهيئة اتهامات بتعنت المحافظة وتاخيرها فى إعطائها التصاريح.

وكشف اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن المحافظة لم تتعنت منذ البداية فى إعطاء تصاريح الحفر، وإنما كانت هناك اجتماعات تنسيقية أسبوعيا مع مسئولى الهيئة لإنهاء الأعمال المتأخرة بالشارع من اتجاه عمر أفندى ورد الشىء لأصله لبدء الأعمال الجديدة.

وأشار نائب المحافظ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بعمل التحويلات اللازمة بالشارع من الاتجاه القادم من سفنكس للطريق الدائرى، وتم غلق جزء من الشارع ووضع الإشارات المرورية اللازمة، مشيرا أنه تم دراسة حالة الشوارع جيدا قبل بدء الحفر بها حتى لا نفاجأ بأزمة أثناء الأعمال.

وأكد الهراس، وجود صعوبات فى التحويلات المرورية بالاتجاه الأخرى من شارع أحمد عرابى، حيث لا توجد شوارع جانبية يمكن استغلالها فى عمل تحويلات لحركة السيارات مثل الاتجاه الأخرى والذى تم فيه تحويل حركة المرور خلف سور نادى الترسانة، مشيرا إلى أنه تم غلق جزء من الشارع الذى تتم به الأعمال حاليا وتحويل حركة السيارات ببعض الشوارع المحددة.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق قامت بتوجيه اتهامات للمحافظة، بتعطيل منحها التصاريح الخاصة بتحويل مرافق شارع أحمد عرابى من القادم من ميدان سفنكس رغم انتهائها من الأعمال بالاتجاه الآخر من الشارع.

يذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بالجيزة، تمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقة إمبابة حتى تصل إلى المحطـة التبادليـة عند محور روض الفرج، وتشتمل على 6 محطات (محطة واحدة نفقية و2 محطة سطحية، و3 محطات علوية) وهى " السودان – إمبابة – البوهـى– القومية العربية –الطريق الدائرى- المحطة التبادلية عنـد محور روض الفرج"، ومن محطة الكيت كات فى الاتجاه الآخر مروراً بمنطقـة المهندسـين وبـولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة وتشتمل على 5 محطـات (3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) وهى" التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور - جامعة القاهــرة".