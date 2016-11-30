حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن تكون واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى.. واهتم بإعطاء المزيد من الاهتمام للمقربين لك

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الأربعاء 30 نوفمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، فأكد العلماء أن عليك أن تكون واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى، اما الجانب العاطفى أن عليك تجنب تعدد العلاقات.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى كن واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى ، فشخصيتك الساعية دائما لتحمل المسئولية تجعلك تأخذ خطوات طويلة فى حياتك العملية .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عليك تجنب تعدد العلاقات بحجه سعيك لأختيار الأفضل من بينهم ، فبمجرد ان تصل للقرار الصحيح ستتغير حياتك تماما وتشعر بالراحة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

أكد علماء ان عليك ان تتذكر علاج مظهرك الوحيد هو ممارسة الرياضة بانتظام .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك ان هذه الفترة ان مؤهل لجنى ثمار مجهودك الذى بذلته مؤخرا ، من جهة اخرى هذه الفترة مناسبة جدا من اجل تحسين علاقتك بمن حولك ، و تعطى المزيد من الاهتمام للمقربين لك.