ندوة للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك مياه الشرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أشار عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة بشركة مياه القناة، إلى انطلاق اليوم فعاليات ندوه ترشيد استهلاك المياه بمدرسه خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات التى أعدتها الاداراه العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالتعاون مع المشاركة المجتمعية بإدراه شمال التعليمية لـ 32 طالبه بالصف الأول الاعدادى وشهدت الندوة تجاوب وتفاعل كبير من الطالبات حيث تم التركيز على بيان قيمه مياه الشرب من حيث اهتمام الدولة والمتمثل فى جهد الشركة القابضه والشركات التابعة فى إنتاج كوب مياه شرب مطابق للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح عبد المنعم انه من خلال تلك القيمة يتحتم أن يكون ترشيد استهلاك المياه سلوك دينى حضارى ثقافى من خلا مقومات الشخصية للفرد وتناول أيضا دور القطاعات المتخصصة بمحافظات القناه للتميز فى إنتاج مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي عن طريق المعالجة.

وأشار سيف شعلان مدير التوعية، إلى مخاطر الفلاتر ومراحل تنقيه المياه ووسائل الترشيد عن طريق السلوكيات الايجابية وتجنب السلوكيات السلبية وقيام قطاع المعامل والجودة بتوفير خدمه تطهير الخزانات العلوية بالمصالح الحكومية والوحدات السكنية والأبراج نظير مقابل رمزى بالاضافه إلى عمل صيانة دوريه مشيرا إلى دور الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى لتلقى الطلبات الخاصة بهذا الموضوع بالاضافه إلى تلقى شكاوى المواطنين فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحى بالقطاعات الثلاثة (الاسماعيليه - بورسعيد – السويس) وذلك بحضور مديره المدرسة إيمان محمود وجيهان عبد الفتاح والمشاركة المجتمعية سيده عبد الله ودعاء العجرودى.