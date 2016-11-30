تشييع جثامين أسره أبوقرقاص بعد اختناقهم بالغاز

المنيا – حسن عبد الغفار

تقدم الانبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، المشيعيين في جنازة أسرة رضا عشم وزوجته وأطفاله الثلاثه "أبانوب وفادى وشادى" وذلك من كنيسة الامير تادرس بأبوقرقاص البلد بالمنيا، والذين لقوا مصرعهم داخل مسكنهم بعد تعرضهم لحاله اختناق اودت بحياتهم .

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة ابوقرقاص بوفاة أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، انتقل الرائد أحمد الصفتى، رئيس مباحث أبوقرقاص، إلى موقع البلاغ، وتبين وفاه " رضا عشم، سائق - 44 عام، وزوجته وأبنائه الثلاثه"، وبالمعاينه الاوليه تبين أن سبب الوفاه إسفكسيا الاختناق، إثر تسرب اسطوانه غاز وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم