بالصور.. حاجزو إسكان بسيون: تقدمنا عام 2008 ولم نتسلم الشقق حتى الآن

الغربية - إسلام الخياط

"8 سنوات نسعى لكى نسكن للحصول على وحدة سكنية بمساكن الشباب ببسيون محافظة الغربية، بعد أن انتهى مسئولو الإسكان من تشطيبها ومرافقها، لكن حتى 2016 لم نتسلم غرفة واحدة"، هكذا بدأ شباب بسيون المتقدمون منذ 2008 للحصول على وحدات سكنية حديثهم لـ"ليوم السابع"، وكانت المفاجأة أن مسئولى المحافظة قالوا نصا: إحنا ملناش دعوة، ومنعرفش حاجة عن المشروع الحالى - بحسب قول الشباب -

أكد سامح نبيل، بأنه ضمن دفعة 2008 وفى ذلك الوقت فتحت وزارة الإسكان التقديمات وقمنا بدفع الرسوم وحتى وقتنا هذا لم نستلم بالرغم من وجود الشقق جاهزة، لافتا إلى أن مجلس المدينة لا يفيد أحدا، مبينا أن هناك بعض الموظفين قالوا إن مسئولى مجلس المدينة أرسلوا فاكسات لوزارة الإسكان ولكن لم يرسل أحد لهم أى إفادة، وحاولنا مقابلة كل المسؤلين منذ ذلك الوقت، حتى علمنا أننا مرفوضون وبدون أى مبررات.

وقال السيد سعد محمد حسين مدرس رياضيات إحنا دفعة 2008 ومعانا كل ما يثبت بتقديم المستندات فؤجئنا بأحد المسؤلين يؤكد إن اهناك 75 شخص من دفعة 2008 خرج التسليم وان هناك اشخاص اخرون سيستلمون من دفعة 2015 موضحا بان كل هذه السنوات انتظار دون فائدة فهذا لايرضى المولى ولا حاكم عادل قائلا تحملنا الكثير وانتقالنا من شقق بالإيجار الجديد من مكان إلى مكان وارتفاع الأسعار وجشع أصحاب العقارات لحين تسلمنا الوحدات السكنية الذى نحلم بها من 2008 ولم يكتمل الحلم بل يصبح كابوس فى رأسنا بسب قرارات غير مدروسة وأولويات ومجاملات غير معلومة فى تسليم الوحدات لمتقدمين آخرين موضحا بان البنك الأهلى فرع طنطا حين تقدمنا له فى 2008 وانهينا كل الطلبات أكد لنا ان كل الموافقات تمت وما عليكم الا انتظار تسليم الوحدات السكنية حتى اخبرونا فى 2016 بأننا هناك75 شخص من 2008 لم يصبهم الدور

وأوضح نجيب محفوظ عبد الدايم أحد المتقدمين، متزوج وله ثلاثة أولاد، ومقيم بشقة بالإيجار: لم نأخذ حقوقنا وقمنا بتسديد مبلغ 5000 جنيه وقتها مبينا أن هذا المبلغ فى ذلك الوقت كان صعبا على كل شخص، ولكن حلم الشقة والمأوى جعلنا نبيع كل ما نملك من أجل تسديد مبلغ الوحدة السكنية، لافتا إلى أنه أثناء التقديم كان وقتها يبلغ من العمر 35 عاما حتى وصل عمرى 42عام ولم يتم تسليمى الوحدة السكنية والمفاجأة أنى ضمن المرفوضين، مشيرا إلى أن المشروع القائم للوحدات السكنية به 500 شقة سكنية، وتم الانتهاء من التقديمات وكل الضمانات وإيصالات الإيداع تؤكد ذلك، لافتا إلى أن وزير الإسكان كان فى زيارة للغربية وسلم وحدات سكنية من تقديم دفعة 2015 وتناسى دفعة 2008 .

وطالب المتقدمون بمساكن بسيون دفعة 2008 التدخل الفورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإصدار أوامر لوزير الإسكان بمراجعة ملفات دفعة 2008 ومعرفة مصير المبالغ المالية الذى تم تحصيلها وقتها، وظلت داخل البنوك 8 سنوات، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء رفض 75 شخصا من تسليمهم هذه الوحدات.

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه يبحث هذا الأمر وشكلت لجنة تبحث شكاوى كل المرفوضين من دفعة 2008 مبينا أن مساكن بسيون التى تم الانتهاء منها سيتم تسليم باقى الوحدات فى الأيام القادمة، لافتا إلى أن هناك خطة من الدولة لتسكين كل الشباب وجارى وضع آليات لتنفيذها فى القريب العاجل.

مساكن بسيون في الغربية