حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. سوء تفاهم يفسد يومك مع الحبيب

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

رغم أن النوايا حسنة إلا أنها لم تحميكما من الخلاف الذى سيحدث لكما اليوم بسبب سوء تفاهم، احتواء الحبيب هو الحل الأفضل لحماية علاقتكما من أى ضرر.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ربما عليك أن تعرف أن كل الجهد الذى تبذله حاليًا سينعكس عليك بالإيجاب فيما بعد، ربما تتعرض لبعض الضغوط النفسية ولكنك فى النهاية ستحقق ما كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى فى الفترة الماضية رغم أنه أزعجك كثيرًا إلا أنه حافظ على جهاز الهضمى بشكل جيد، لذا عليك الاستمرار حتى تتعافى تماماً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.