أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. سوء تفاهم يفسد يومك مع الحبيب

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. سوء تفاهم يفسد يومك مع الحبيب حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. سوء تفاهم يفسد يومك مع الحبيب

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

رغم أن النوايا حسنة إلا أنها لم تحميكما من الخلاف الذى سيحدث لكما اليوم بسبب سوء تفاهم، احتواء الحبيب هو الحل الأفضل لحماية علاقتكما من أى ضرر.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ربما عليك أن تعرف أن كل الجهد الذى تبذله حاليًا سينعكس عليك بالإيجاب فيما بعد، ربما تتعرض لبعض الضغوط النفسية ولكنك فى النهاية ستحقق ما كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى فى الفترة الماضية رغم أنه أزعجك كثيرًا إلا أنه حافظ على جهاز الهضمى بشكل جيد، لذا عليك الاستمرار حتى تتعافى تماماً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى