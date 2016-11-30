حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خيانة فى انتظارك فاحترس

نقدم لكم خدمة حظك اليوم وذلك فى يوم 30 نوفمبر على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى بالنسبة لبرج الدلو الذى يتسم أبناؤه بالذكاء المطلق لكن ربما يكون هذا الذكاء هو سبب تأخرهم كثيراً وسبب فى خدعهم فى المحيطين بهم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

الحب سيدعم موقفهم فى هذه الأيام فعلى الرغم من المشاكل الكبرى التى سيتعرضون لها على المستوى العملى والاجتماعى إلا أن سيقابله استقرار نسبى فى العلاقة العاطفية التى كانت متراجعة فى أيام سابقة، وسيكون ذلك سبباً فى تخطى هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

بالنسبة للحياة العملية فربما يكون نسبة ذكائهم المرتفع من أكثر الأمور التى تضرهم فى الفترات القادمة، فذكائهم سيخونهم فى هذه الأيام وسيفقدون قدرتهم الحكم على الأخرين وربما يكتشفون خائن من بين أشخاص طالما وثقوا بهم.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

للأسف تراجع على مستوى الحالة الصحية بالنسبة لهذا البرج، وسيكون ذلك بسبب اهمالهم لبعض التحاليل والفحوصات الطبية التى ربما تتابع حالتهم الصحية، لذلك يجب أن يحرصوا على صحتهم أكثر من ذلك .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

للأسف تتعرض فى هذه الأيام إلى مشاكل كبيرة على مستوى حياتك الاجتماعية والأسرية وعلى مستوى العمل ربما ستتفاجأ بمن يخونك وهو سيكون شخص غير متوقع على الاطلاق.