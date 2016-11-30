أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك فرص جيدة لكنها تحتاج التزامك

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك فرص جيدة لكنها تحتاج التزامك حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك فرص جيدة لكنها تحتاج التزامك

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بقدرته التحليلية الكبيرة وهدوئه الشديد بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل، مع إحساس عميق بالمسؤولية، ولكن هذا الاهتمام الشديد بالتفاصيل يجعله مزعجًا أحيانًا للشريك الذى يخاف كثيرًا من قوة ملاحظته.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

كانت الأمور لا تسير على ما يرام على جبهة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها ستتحسن لدرجة كبيرة اليوم، فقط ضع فى اعتبارك أن بعض المرونة مع زملاء العمل أمر ضرورى للحفاظ على الانسجام فى مساحة العمل الخاصة بك وستكون قادرًا على التمتع بجو مريح أكثر فى العمل.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

عليك أن تجلس مع نفسك على انفراد فى محاولة لفهم مشاعرك نحو شريك حياتك بشكل أفضل، خاصة أن هناك عامل خارجى يؤثر على علاقتكما، فيجب أن تعرف أن هذا مجرد أمر عابر ويجب أن تتمسك بعلاقتك هذه وتقضى المزيد من الوقت مع شريك حياتك.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

امنح نفسك متسعًا من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، خاصة أنك منشغل منذ فترة بالقضايا الصحية ولكنك لم تكن قادرًا على تحديد ما يجب أن تقوم به لتغير هذا الوضع.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

هناك العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام الذى يبدو أنه خيار متوفر خاصة أنك فى هذه الفترة من الوقت كنت فى انتظار فرصة قريبة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى