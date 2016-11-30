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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الأربعاء 30 نوفمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، الشق الصحى أكد العلماء أن تجاهلك للأعراض البسيطة الآن قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، وعن الجانب العاطفى فأنت تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك.

 

على الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى أن تعمل فى مناخ جيد وهو ما يجعلك تعمل باجتهاد وتقضى ساعات طويلة فى العمل ، قد يسيطر اليوم عليك الشعور بالإحباط لكن بالضرورة ان تتصدى له وبقوة .

 

على الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج انك تأمل فى هذه المرحلة ان تستعيد ثقة شريك حياتك وخاصة بعد وصول علاقتكما لمرحلة متطورة من التوتر و الاضطراب .

 

على الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

الصعيد الصحى تحتاج منك للاهتمام ، فتجاهلك للأعراض البسيطة الآن قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، و أعلم لجوئك للعلاجات المنزلية كانت مناسبة لك حتى الآن .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك انه اليوم المثالى من أجل توضيح رؤيتك ووجه نظرك لمن حولك ، و ذلك لتصحيح عدد من الاوضاع الخاطئة.

من جهة أخرى سوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة والسريعة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك.


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مصر 365

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