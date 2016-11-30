أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. احذر اختلافك مع الآخرين

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. احذر اختلافك مع الآخرين حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. احذر اختلافك مع الآخرين

>

نقدم خدمة لبرج الحوت فى يوم 30 نوفمبر وذلك على مستوى الحياة العملية والمهنية والعاطفية، فيجب أن يحذر أبناء هذا البرج على اختلافاتهم مع الآخرين التى ربما تضرهم فى العمل أو على مستوى حياتهم الأسرية، فالاختلاف حدود وإذا شعرت بأنه دائرة تكبر من حولك أقف مع نفسك وقفة محددة حتى تستطيع أن تقضى على مشاكلك مع الآخرين.

 

حظك اليوم على الصعيد المهني:

بالنسبة لمستوى الحياة المهنى فسيشهد بعض النهوض والانخفاض وسيكون غير مستقر على الاطلاق أحياناً يصل إلى قمة النجاح وأحياماً يصل إلى قمة الفشل، وهذا التذبذب سيكون نتجة لتأرجحك نفسياً وعدم استقرارك.

 

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى انتظر شريك حياتك فى هذه الأيام ، فبعد وقت طويل من عدم الاستقرار ستجد من يفهمك ومن يشاركك حياتك وأحلامك وطموحاتك ولا يتخلى عنك مهما كانت الظروف.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك فلا يمكن أن تتخلى عن متابعة حالتك الصحية ولا يمكنك أن تتجاهل بعض الأعراض مثل الألام الخفيفة والصداع فكلها أشياء بسيطة ربما تتصاعد فيما بعد.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك وحاول أن تكون متسامح مع من حولك ولا تدخل نفسك فى خلافات ربما تنقلب عليك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى