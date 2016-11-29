رئيس مدينة الباجور: مستعدون لمواجهة الأمطار

المنوفية - محمود شاكر

قال بسيونى عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور، اليوم الثلاثاء، إنه عقد اجتماعا اليوم بمقر المجلس لبحث الاستعدادات لمواجهة الأمطار، وتفعيل غرفة العمليات بمجلس مدينة الباجور.

وأوضح بسيونى أنه حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة المشكلة من مدير إدارة الأزمات بالمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارة رى الباجور والإدارة الطبية وإدارة الطرق ورئيس الحملة الميكانيكية بالمجلس.

وأشار بسيونى إلى أنه تم التنبيه على جاهزية المعدات المستخدمة فى حال حدوث أمطار سواء كانت معدات مجلس المدينة أو شركة المياه وكذلك الأفراد المشاركين.

وأضاف بسيونى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على الاستعداد التام لمواجهة حدوث أى أمطار أو سيول متوقعة بالمدينة بعد أن طرح كل عضو استعداده وطريقة عمله فى حال حدوث أمطار.

وأكد بسيونى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الباجور المركزى، وجميع الوحدات الصحية بالمركز، إذ أقرت بذلك مديرة الإدارة الطبية بالباجور، كما تم إخطار الوحدات المحلية أيضا برفع درجة الاستعداد.