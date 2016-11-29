الأرصاد تحذر: طقس غدا سيئ وتوقعات بسقوط أمطار

وأضاف عبد العال، فى تصريحات صحفية، أنه ستبدأ مساء اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية تؤدى لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة.

وأشار عبد العال إلى أن الأمطار ستسقط بغزارة غدا على معظم أنحاء الجمهورية وبالتحديد على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتكون خفيفة على شمال الصعيد ووسط وشمال سيناء، موضحا أن ذروة الموجة الشيئة ستكون يومى الخميس والجمعة، حيث قد تصل الأمطار فى بعض المناطق بسيناء إلى حد السيول.

وأكد عبد العال أن سوء الأحوال الجوية سيؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.