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أمن المطار يضبط صينى حاول تهريب 5 كجم من "خيار البحر" المحظور إلى بكين

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أمن المطار يضبط صينى حاول تهريب 5 كجم من "خيار البحر" المحظور إلى بكين أمن المطار يضبط صينى حاول تهريب 5 كجم من "خيار البحر" المحظور إلى بكين

>كتب أحمد حمادة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب صينى قبل سفره على متن رحلة للطيران المتجهة الى بكين حاول تهريب 5 كيلو خيار بحر المحظور حيازته . 

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة الى بكين اشتبه أفراد الأمن فى أحد الركاب صينى الجنسية وبتفتيش حقائبه تبين ان لديه 5 كيلو من خيار البحر المحظور حيازته طبقا لقوانين حماية البيئة، وتم مصادرة المضبوطات وعرضها على مسؤولى الحجر البيطرى . 

 

وتم إحالة الأمر على اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة والذى أمر بتحرير محضر للواقعة ومصادرة المضبوطات. 

 

 


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