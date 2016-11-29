أمن المطار يضبط صينى حاول تهريب 5 كجم من "خيار البحر" المحظور إلى بكين

كتب أحمد حمادة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب صينى قبل سفره على متن رحلة مصر للطيران المتجهة الى بكين حاول تهريب 5 كيلو خيار بحر المحظور حيازته .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة الى بكين اشتبه أفراد الأمن فى أحد الركاب صينى الجنسية وبتفتيش حقائبه تبين ان لديه 5 كيلو من خيار البحر المحظور حيازته طبقا لقوانين حماية البيئة، وتم مصادرة المضبوطات وعرضها على مسؤولى الحجر البيطرى .

وتم إحالة الأمر على اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة والذى أمر بتحرير محضر للواقعة ومصادرة المضبوطات.