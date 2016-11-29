الدفاع الجزائرية: ضبط 30 مهربًا و1125 مهاجرًا غير شرعي

ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالجزائر بالتنسيق مع عناصر الجمارك 30 مهربًا و1125 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من “تمنراست” و”عين قزام” جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية – في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء – أنه “في إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية بكل من تمنراست وعين قزام “الناحية العسكرية السادسة” 30 مهربًا و1125 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة فيما تم ضبط 7 مركبات رباعية الدفع و19 جهازًا لكشف المعادن و11 مولدًا كهربائيًا و5 مطارق ضغط.

وأوضح البيان أن وحدة لحراس الشواطئ بعنابة شمال شرقي الجزائر “الناحية العسكرية الخامسة” أحبطت “محاولة هجرة غير شرعية لـ26 شخصًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع”.

أ ش أ

ضبطت الوطني الشعبي والدرك الوطني بالجزائر بالتنسيق مع عناصر 30 مهربًا و1125 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من “تمنراست” و”عين قزام” جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية – في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء – أنه “في إطار ومكافحة الجريمة المنظمة، ضبطت الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجزائرية بكل من تمنراست وعين قزام “الناحية العسكرية السادسة” 30 مهربًا و1125 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة فيما تم ضبط 7 مركبات رباعية الدفع و19 جهازًا لكشف المعادن و11 مولدًا كهربائيًا و5 مطارق ضغط.

وأوضح البيان أن لحراس الشواطئ بعنابة شمال شرقي الجزائر “الناحية العسكرية الخامسة” أحبطت “محاولة هجرة غير شرعية لـ26 شخصًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع”.