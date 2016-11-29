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حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يغتال العمل الأهلي

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حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يغتال العمل الأهلي حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يغتال العمل الأهلي

حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصادر العمل الأهلي ويغتاله، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح ، باستخدام صلاحياته الدستورية في إعادة القانون مرة أخرى لمجلس النواب لتعديله.

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن وجود عقوبات سالبة للحريات بالقانون الجديد مثل التي نص عليها بالحبس 5 سنوات لمسئولي الجمعيات في حالات المخالفات أمر غير مقبول.

وعقب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد قائلا: “ربنا يعديه على خير”.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية، فيما قال رئيس المجلس، علي عبد العال، إن “حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه”.

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