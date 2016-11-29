خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي يمكنه إنجاز المشروعات المتعطلة

قال الكاتب الصحفي المتخصص فى الشؤون الإقتصادية، مصباح قطب، إن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي فى مجملها جيدة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق من الممكن أن يقوم بالكثير من المهام مدللاً على ذلك بالكثير من المشروعات الخاصة المتعطلة، والتي من الممكن أن يشتريها هذا الصندوق بما يسمي رؤوس أموال المخاطر، بالإضافة إلى شراء رؤوس أموال أو أسهم لمشروعات عامة، أو جزء منها يطرح للبيع، إذا ما رأت إدارة الصندوق ذلك، وقد يتولي خصخصة بعض الشركات العامة.

وأضاف قطب خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هذا الصندوق من الممكن أن يكون محفز جيد يجذب العاملين فى القطاعات الآخرى من أجل تنمية الإستثمار، مشدداً على أن الصناديق السيادية للدول التي لديها وفرة مالية تستثمرها عالميا.

وأكد قطب، أن الصندوق السيادي سيكون واجهة للتعاون الإستثماري مع كافة الدول، لافتاً إلى أن الصندوق سيبدأ بمبلغ 5 مليارات جنيه، ولكنه قابل للزيادة بشكل كبير فى المستقبل.