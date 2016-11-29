رئيس شعبة المستوردين: نستورد أقل من 10% من احتياجاتنا من الدواجن على مدار العام

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة جاء من أجل استكمال الكميات المطلوبة للاستهلاك فى السوق، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن فى مصر صناعة متقدمة ومميزة، ومنافسة، وبالتالي هذه الخطوة من أجل تعويض ارتفاع سعر الدولار، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بما يصب في صالح محدود الدخل.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الدواجن بصفة خاصة كان يفرض عليها جمارك بنسبة 30% من أجل الحفاظ علي الصناعة الوطنية المصرية، أما اللحوم فلم يكن عليها أي جمارك، مشدداً على أن الدواجن المصرية أرخص سعرا من المستوردة.

وأكد شيحة، اليوم، أن هناك محاولة للاستحواذ على السوق، ومنع أي منافسة، لتحديد هامش الربح لمن ينتج كما يريد طوال الوقت ليتلاعب فى الأسعار، لافتاً إلى أن ما يتم استيراده أقل من 10% على مدار العام بالكامل، وبالتالي هي كميات لا تذكر.