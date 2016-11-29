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وفد اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يصل القاهرة

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وفد اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يصل القاهرة وفد اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يصل القاهرة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي وفد من الاتحاد الأوروبى، برئاسة السفير والتر ستيفنس رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قادمًا من أسطنبول، في زيارة يشارك خلالها في أعمال الاجتماع الخامس للجنة السياسية والأمنية “العربية الأوروبية” المشتركة بمقر جامعة الدول العربية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن الوفد أنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقبالهم عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وتبدأ أعمال الاجتماع الخامس للجنة السياسية والأمنية “العربية الأوروبية” المشتركة، بمقر جامعة الدول العربية ، وقال مدير إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة، السفير إبراهيم محيي الدين، في تصريح للصحفيين أمس الإثنين، إن الاجتماع سيتناول في جدول أعماله القضايا الرئيسية في المنطقة، والتي تتضمن عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، وقضية الهجرة واللاجئين.

وأضاف محيى الدين، أنه سينعقد على هامش اللجنة السياسية والأمنية، اجتماعات لمجموعات العمل الخاصة بالتعاون الاستراتيجي، والتي تشمل ٦ مجموعات حول مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وأسلحة الدمار الشامل، وإدارة الأزمات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى موضوع الهجرة.

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