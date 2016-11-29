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«السادات»: مندهش من مهاجمة البرلمان لسفير مصر بجنيف

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«السادات»: مندهش من مهاجمة البرلمان لسفير مصر بجنيف «السادات»: مندهش من مهاجمة البرلمان لسفير مصر بجنيف

محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب

 

أبدى محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، دهشته من مهاجمة علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لسفير بجنيف، عمرو رمضان، مشيرًا إلى أن “عابد” لم يحالفه الحظ في تصريحات ضد سفيرنا بجنيف.

وقال “السادات”، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، إن سفارة مصر بجنيف تقوم بدور رائع، وأنه شارك وفد برلماني في زيارة قام بها الوفد منذ 4 أشهر، وأن أعضاء البعثة والسفارة المصرية بجنيف قاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علاء عابد، طالب اليوم خلال اجتماع اللجنة بإقالة سفير مصر بجنيف، واصفًا إياه بأنه لم يقم بدوره الوطني، وأن السفارة المصرية بجنيف غير موجودة فعلًا وقولًا.

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