ضبط صينى قبل تهريبه 5 كجم خيار بحر إلى بكين بمطار القاهرة الدولى

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب صينى قبل سفره على رحلة مصر للطيران، والمتجهة إلى بكين، حاول تهريب 5 كيلو خيار بحر المحظور حيازته.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى بكين، اشتبه أفراد الأمن فى أحد الركاب صينى الجنسية، وبتفتيش حقائبه عثروا علي 5 كيلو من خيار البحر المحظور حيازته، طبقًا لقوانين حماية البيئة.

تم مصادرة المضبوطات وعرضها على مسؤولى الحجر البيطرى، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر ومصادرة المضبوطات.