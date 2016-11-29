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"الصيادلة": لدينا معلومات عن نية وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية 50%

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"الصيادلة": لدينا معلومات عن نية وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية 50% "الصيادلة": لدينا معلومات عن نية وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية 50%

>كتبت آية دعبس

قال الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إنه نما إلى علم أعضاء مجلس النقابة، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أبرم اتفاقا مبدأيا مع غرفة صناعة الأدوية والقائمين على صناعة الدواء، بزيادة سعر الأدوية 50%، على أن يتم تحريك الأسعار 25% من أدوية كل شركة.

 

وأكد عطالله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رفض نقابة الصيادلة، إقرار أى زيادة على الأدوية، مشيرا إلى أن النقابة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب تقدموا اليوم بمقترحات لعدم تحريك أسعار الأدوية، والتى تضمنت إلغاء الضريبة المضافة بنسبة 13%، بجانب دعم الطاقة والكهرباء والمياه للمصانع، وتثبيت سعر الدواء ليتراوح ما بين 10: 12 جنيها لكل الشركات، لمدة 6 أشهر، حتى يتم إجراء دراسة لبيان الأدوية التى تحقق خسائر ليتم تحريك سعرها بنسبة معقولة، والأدوية المبالغ فى أسعارها ليتم تخفيضها، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك.

 

وكان مجلس نقابة الصيادلة، قد شارك باجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة الدواء.


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