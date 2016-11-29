محضر الشرطة: الـ 3 قطريين المرحلين وصلوا القاهرة لممارسة الشذوذ

كتب محمد عطية

كشف اشتباك 3 شباب قطريين مع مدير أحد المطاعم بشارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين، عن مفاجأة كبيرة، حيث تبين أن القطريبين الثلاثة قدموا للقاهرة بهدف ممارسة الشذوذ.

تعود الواقعة إلى أمس الاثنين، عندما أبلغ صاحب مطعم بشارع جامعة الدول العربية، الشرطة، عن تعدى 3 شباب قطريين عليه بالضرب، عندما طلب منهم الانصراف، نتيجة تصرفاتهم المريبة فى المطعم واحتكاكهم بالشباب من رواد المطعم بطريقة، مما أثار غضب الزبائن، إلا أنهم رفضوا وتعدوا عليه بالضرب.

على الفور جاءت الشرطة وألقت القبض على القطريين الثلاثة وأحالتهم لقسم شرطة العجوزة، وتحرر محضر رقم 28598 جنح العجوزة، وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن القطريين وصلوا القاهرة بهدف ممارسة الشذوذ، وبمواجهتهم بالمعلومات، اعترفوا تفصيليا.

وجاءت اعترافات القطريين الثلاثة، بأنهم بالفعل قدموا للقاهرة لممارسة الشذوذ، ورووا تفصيليا، كيفية اصطياد زبائنهم بمقابل مادى، وأنهم يرتدون الملابس النسائية أثناء ممارسة الشذوذ.

تم إحالة القطريين للنيابة، التى قررت إخلاء سبيلهم وترحيلهم خارج البلاد.