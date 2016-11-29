موجز أخبار مصر للساعة 10.. ترحيل 3 قطريين تشاجروا بالمهندسين

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب 9 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 594، وترحيل 3 قطريين تشاجروا مع راود أحد المطاعم بالمهندسين، ومطالبة المعارضة الإسرائيلية بإخلاء أراضى الفلسطينيين المستولى عليها فورا

تنبى تنظيم داعش الارهابى الهجوم الذى نفذه مهاجر من أصل صومالى، أمس داخل حرم جامعة أوهايو الواقعة فى مدينة كولومبوس (شمال الولايات المتحدة)، حسبما أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج، أنه من الواجب فورا إخلاء الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وتعود إلى أصحابها الفلسطينيين.

أعلن مجلس الوزراء، أنه اتساقاً مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد فى صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير، وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بإخلاء سبيل 3 قطريين ومصريين بضمان اثبات شخصيتهم، بعد تشاجرهم معاً داخل مطعم شهير بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة 9 جنيهات بعد ارتفاع سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية.

أكد العميد عصام خضر، مدير عام إدارة العمليات بمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 ريختر، شعر بها سكان المحافظة، ومركزها منتصف خليج العقبة جنوب شرق مدينة دهب.

أصدرت مجلة المصور، فى عدد الأربعاء 30 نوفمبر، ملحقا بالرسوم الكرتونية - 10 صفحات - يحكى يوميات وحكايات "تيمو العبيط" مع أدهم المصرى.

بعد اتمام إجراءات التصالح وإعلان لجنة استرداد الأموال قبول التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتوقع أن تنتهى إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد خلال الفترة القادمة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أن روسيا أرسلت إلى مصر المواد المتعلقة بالاتفاقية الدولية الحكومية المتعلقة بأمن الطيران، حيث تنتظر موسكو التنسيق والموافقة.

يواصل الوفد البرلمانى المصرى المتواجد الآن فى لندن، حيث مجلس العموم البريطانى، لقاءاته لليوم الثانى على التوالى، فى زيارته التى بدأت أمس الاثنين، والتى بدأت بلقاء العالم المصرى الدكتور ناجى حبيب.

قال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يلتقى غدًا الأربعاء ممثلين عن النوبة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بمقر البرلمان لبحث أزمتهم خلال الأيام الماضية.

بدأت اليابان عمليات إعدام بالجملة لأكثر من 300 ألف دجاجة وبطة بعد تأكد تفشى سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور فى شمال البلاد.

أوليفر هو طفل أمريكى يبلغ من العمر 5 سنوات، وحلم عمره أن يصبح شرطيا، وقد بدأ بتحقيق هذا الحلم منذ الآن.