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ميدو: هدف دجلة الملغى صحيح وأى حكم أعمى يشوفه

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ميدو: هدف دجلة الملغى صحيح وأى حكم أعمى يشوفه ميدو: هدف دجلة الملغى صحيح وأى حكم أعمى يشوفه

أرشيفية

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة أن الهدف الذى أحرزه فريقه فى الشوط الأول من مباراة الزمالك صحيح بنسبة 100%. وانتهت مباراة الزمالك ووادى دجلة بالتعادل الإيجابى 1/1 ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز.

قال ميدو فى تصريحات لقناة “أون سبورت” إن هدف فريقه الملغى يمكن لأى مساعد حكم حتى ولو أعمى أن يراه هدفا صحيحا، موضحاً أن النتيجة الطبيعية للمباراة هى فوز وادى دجلة بنتيجة 4/1 .

أضاف ميدو أنه زملكاوى والقلعة البيضاء بيته ولكنه يحترم مكان عمله، وهذا ما تربى عليه فى الزمالك ، قائلاً :”أنا زملكاوى لكن لا يجوز أن يتسبب الحكم فى ظلم فريقى طوال الـ 90 دقيقة” .

وشدد ميدو على أن محمود رضا حارس دجلة ظهر بمستوى متميز، موضحاً فى الوقت نفسه أن عصام الحضرى هو من طلب الحصول على إجازة ولا توجد أى مشكلة معه .

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