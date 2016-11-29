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سفير مصر بجنيف: مجلس النواب لم يخطرنا بزيارة الوفد والجراحة منعتني من استقبالهم

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سفير مصر بجنيف: مجلس النواب لم يخطرنا بزيارة الوفد والجراحة منعتني من استقبالهم سفير مصر بجنيف: مجلس النواب لم يخطرنا بزيارة الوفد والجراحة منعتني من استقبالهم

عمرو رمضان، سفير بجنيف

قال عمرو رمضان، سفير مصر بجنيف، تعقيبًا على مطالبة علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإقالته من منصبه، لعدم استقبال وفد البرلمان إبان زيارته إلى جنيف وعدم القيام بمهامه في تسهيل مهمة الوفد البرلماني، إن مجلس النواب لم يخطر السفارة المصرية بجنيف بموعد الزيارة مسبقًا، وأنه بالرغم من ذلك تم فتح صالة كبار الزوار بمطار الوصول.

وأضاف رمضان، في تصريحات خاصة لبرنامج “يحدث في مصر”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن نائبة رئيس البعثة المصرية في جنيف، قامت باستقبال وفد البرلمان خلال زيارته، نظرًا لخضوعه لعملية جراحية وصفها بـ”الكبيرة”.

وأوضح سفير مصر بجنيف، إن العلاقات بين وزارة الخارجية ومجلس النواب تتمتع بالتعاون والتفاهم، وأنه لا يريد أن يحدث فتنة بين المؤسستين.

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