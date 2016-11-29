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الزمالك يتعادل مع دجلة 1/1 بهدف قاتل باللحظات الأخيرة

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الزمالك يتعادل مع دجلة 1/1 بهدف قاتل باللحظات الأخيرة الزمالك يتعادل مع دجلة 1/1 بهدف قاتل باللحظات الأخيرة

جانب من المباراة

انتهت منذ قليل، مباراة وادى دجلة أمام الزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على السلام ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد بداية اللقاء الحذر من قبل الفريقين، حتى استطاع أن يهدد محمد هلال لاعب وادي دجلة، مرمى الزمالك بتسديدة قوية إثر تمريرة رائعة من حسام عرفات بالدقيقة 8، فيما ألغى الحكم محمد الصباحي، هدفًا لصالح نادي وادي دجلة في شباك الزمالك، بسبب تسلل محمد هلال مهاجم دجلة، بعد تمريره أمام شباك الزمالك في الدقيقة 18.

وأنقذ مدافع وادي دجلة مرمى فريقه من فرصة هدف مؤكد مع اختراق رائع من ستانلي مهاجم نادي الزمالك، مع اللحظات الأولى من الشوط الثاني، فيما تعرض أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادي وادي دجلة، للطرد خلال شوطي مباراة الزمالك، ورصدت الكاميرات تواجده في مقصورة المباراة، ويأتي ذلك بسبب اعتراض ميدو على حكم المباراة.

وهدد إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك مرمى وادي دجلة بتسديدة قوية من متابعة كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن يتألق محمود رضا حارس دجلة في التصدي للكرة بالدقيقة 59، وفيما أنقذ الشناوى حارس الزمالك مرمى فريقه، من هدف مؤكد من كرة رأسية من عرفه السيد لاعب وادى دجلة بعد كرة عرضية رائعه من مصطفى طلعت بالدقيقة 68.

بينما أهدر أحمد جعفر مهاجم الزمالك، فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بمرمى وادى دجلة، حيث فشل في تسديدة الكرة بالدقيقة 72، وقام باسم مرسي لاعب الزمالك بتوجيه بعض الإشارات الغريبة عقب خروجه من مباراة وادى دجلة خلال احداث الشوط الثانى.

وواصل الشناوى حارس الزمالك التألق وانقذ مرمى فريقه من هدف مؤكد من انفراد لاعب وادى دجلة بالدقيقة 80، بينما حرم القائم على جبر لاعب الزمالك من هدف أمام مرمى وادى دجلة بالدقيقة 82، وتمكن محمود علاء لاعب وادى دجلة من إحراز الهدف الأول بالدقيقة 84، بينما أحرز على جبر لاعب الزمالك هدف التعادل بالدقيقة 89.

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