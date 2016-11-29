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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 29 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، التضامن مع الأهلى لفتح باب الاستبدال في يناير وتنازل سعد حسنى عن شكواه ضد الإسماعيلى وتوقيع عقوبات على اللاعبين المتخاذلين.

- الإسماعيلى يتضامن مع الأهلى لـ"فتح" الاستبدال فى يناير

 

طلب مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان من اتحاد الكرة ضرورة فتح باب الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، حتى يتسنى له تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل في الدور الثاني من مسابقة الدورى بسبب وجود عجز في صفوفه وحاجته لتدعيم كل المراكز التي تحتاج للدعم.

 

- سعد حسنى يتنازل عن شكواه ضد الإسماعيلى بعد حل أزمة تخفيض عقده

 

تنازل سعد حسنى ظهير أيمن الإسماعيلى، عن شكواه التى تقدم بها ضد الإسماعيلى من قبل بعد حل أزمته مع الدراويش خلال الجلسة، التى جمعته مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى والمهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، وقام اللاعب بتوقيع عقد جديد بعد تخفيض عقده القديم.

 

- تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" على المتخاذلين بالإسماعيلى

 

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى توقيع عقوبات مالية علي اللاعبين المتخاذلين خلال مباراة الدراويش الأخيرة أمام طنطا والتي تعادل فيها أصحاب الرداء الأصفر بدون أهداف، وأفقدته نقطتين في مشوار المنافسة علي تحقيق مركز متقدم واستعادة الانتصارات الغائبة.

 

- الأهلى والزمالك يعتذران عن دورة السودان.. والإسماعيلى والمصرى أقرب المرشحين

 

اعتذر ناديا الأهلى والزمالك عن المشاركة فى دورة وادى النيل التى ستقام فى السودان، نظرا لارتباطاتهما فى كأس والبطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

 

 


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