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ضباط قسم عين شمس يتمكنون من العثور على سيارة سيارة سرقت من مدينة 6 أكتوبر

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ضباط قسم عين شمس يتمكنون من العثور على سيارة سيارة سرقت من مدينة 6 أكتوبر ضباط قسم عين شمس يتمكنون من العثور على سيارة سيارة سرقت من مدينة 6 أكتوبر

أرشيفية

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكن ضباط  وحدة مكافحة جرائم سرقة السيارات باكتشاف سيارة مبلغ بسرقتها أثناء مرورهم بعين شمس، اشتبهوا فى سيارة  ”نبيتى” تحمل لوحة معدنية ملاكى الفيوم، وأثناء الكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة باسم إسلام م أ إ وبالكشف الفنى على رقم الشاسية والموتور تبين وجود أثار تلاعب فى الأجزاء الجوهرية للسيارة و أصل لوحاتها م ل 3612 فيرانى اللون و مبلغ بسرقتها بمدينة السادس من أكتوبر ملك سعاد ع ه 45 عاما.

و بفحص قائدها تبين أنه سامى ح أ 25 عاما ،بحوزته رخصة تسير للسيارة باسم إسلام م أ.

وبمناقشته أقر بقيام شقيقة لشراء السيارة من بدر أ م، ونفى علمه بكونها من حادث سرقة.

و باستدعاء مالك السيارة تعرف عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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