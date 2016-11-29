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ضبط راكب قادم من إيطاليا حاول تهريب 24 جراما حشيش و12 شريط ترامادول

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ضبط راكب قادم من إيطاليا حاول تهريب 24 جراما حشيش و12 شريط ترامادول ضبط راكب قادم من إيطاليا حاول تهريب 24 جراما حشيش و12 شريط ترامادول

>كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصرى قادم من إيطاليا حاول تهريب كمية من الأقراص والأدوية المخدرة، إضافة إلى قطعة حشيش. 

وقالت جمارك مطار القاهرة الدولى فى بيان لها، إنه أثناء إجراءات وصول الركاب القادمين من إيطاليا، اشتبه أحمد عمر عجمى ضابط الجمرك فى أحد الركاب، وبتفتيشه تبين أن بحوزته 12 شريط ترامادول، إضافة 3 عبوات قطرة من نوع الترامادول، وقطعة حشيش بوزن 24 جراما. 

وتم عرض الأمر على سامى عبد الرحمن مدير الإداراة المركزية لجمارك مطار القاهرة، وأمر بتحرير محضر وإثبات المضبوطات. 

 

 


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