بالصور.. إحباط تهريب شماريخ وألعاب نارية بجمارك دمياط

كتب حسن رمضان

أحبطت الإدارة العامة لجمارك دمياط، اليوم الثلاثاء، برئاسة عماد الدانون بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة مجدى إبراهيم والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة حلمى أبو الحسن، محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها فى قانون الجمارك والاستيراد والتصدير، لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

وقال بيان، إنه بناء على الإخبارية المقدمة من على سلامة مدير إدارة حركة الحاويات والإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية ( التزام وعمليات ) رقم 309 مركزية، بمحاولة شركة "أ . ع . س" إدخال أصناف مخالفة ومحظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدما رقم OOLU 9346675 بوزن 28 طن بوليصة، رقم 425607830 قادمة من ميناء شنغهاى بالصين ومشمولها طبقا للمستندات كنب (أثاث منزلى ).

تم تشكيل لجنة مشتركة من السادة، طارق وهدان مدير إدارة المكافحة عمليات، على سلامة مدير إدارة الحركة، عبدالمجيد مشعل مدير إدارة المكافحة التزام، و يحيى موسى رئيس قسم الحركة، وهشام أبو الدهب رئيس قسم المكافحة، و أمجد حلمى رئيس قسم المكافحة، ومحمد الحلو رئيس قسم المكافحة، وخالد سلامة مأمور الحركة، للمعاينة الفعلية، وتبين وجود عدد 24 كنبة سرير منزلية 3مقعد، وباقى الحاوية بها 23 علبة بكل منها 120طلقة تحذيرية بإجمالى 2760 وعلبة بها 60 طلقة تحذيرية، و1087 كرتونة بكل منها 96 شمروخا، 8 طلقات، بإجمالى 104352 شمروخا.

ووفقا للبيان، قرر جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط تحرير محضر تهرب جمركى وإبلاغ الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.