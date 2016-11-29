بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى قائم بين الزمالك ودجلة

كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى مستمرا بين الزمالك ووادى دجلة بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء المقام حاليا بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز .

بدأ الشوط الثانى بتوجه أحمد حسام ميدو المدير الفنى لدجلة لمقصورة ملعب السلام بعد طرده من جانب محمد الصباحى حكم المباراة لاعتراضه على الهدف الملغى خلال الشوط الأول لفريقه .

فى الدقيقة 49 يحتسب محمد الصباحى ركلة حرة مباشرة لوادى دجلة على حدود منطقة جزاء الزمالك، يسددها محمد هلال لكنها تصطدم بالحائط البشرى الأبيض وتخرج ركلة ركنية .

ويعتمد الزمالك على الكرات العرضية فى محاولة لاختراق دفاعات دجلة لكن يفشل المهاجمون فى الوصول للكرة وصنع الخطورة .

وفى الدقيقة 55 يشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه طارق حامد بعد عرقلته لاعب وادى دجلة .

فى الدقيقة 59 يسدد طارق حامد كرة قوية تجاه مرمى دجلة يتصدى لها محمود رضا .

وفى الدقيقة 60 يجرى الزمالك تغييره الأول بنزول أحمد جعفر وخروج محمد ناصف ليلعب معروف يوسف فى مركز الظهير الأيسر .

فى الدقيقة 65 يجرى الزمالك تغييره الثانى بخروج شيكابالا ونزول أيمن حفنى .

فى الدقيقة 68 ينقذ أحمد الشناوى مرمى الزمالك من هدف محقق بعد تصديه لرأسية عرفة السيد المتقنة .

ويجرى أحمد حسام ميدو التغيير الأول لوادى دجلة بنزول صامويل أفوم وخروج حسام عرفات .

فى الدقيقة 72 يسدد أحمد جعفر كرة تجاه مرمى دجلة لكنها تصل سهلة لمحمود رضا .