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بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى قائم بين الزمالك ودجلة

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بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى قائم بين الزمالك ودجلة بعد 75 دقيقة.. التعادل السلبى قائم بين الزمالك ودجلة

>كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى مستمرا بين الزمالك ووادى دجلة بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء المقام حاليا بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز .

بدأ الشوط الثانى بتوجه أحمد حسام ميدو المدير الفنى لدجلة لمقصورة ملعب السلام بعد طرده من جانب محمد الصباحى حكم المباراة لاعتراضه على الهدف الملغى خلال الشوط الأول لفريقه .

فى الدقيقة 49 يحتسب محمد الصباحى ركلة حرة مباشرة لوادى دجلة على حدود منطقة جزاء الزمالك، يسددها محمد هلال لكنها تصطدم بالحائط البشرى الأبيض وتخرج ركلة ركنية .

ويعتمد الزمالك على الكرات العرضية فى محاولة لاختراق دفاعات دجلة لكن يفشل المهاجمون فى الوصول للكرة وصنع الخطورة .

وفى الدقيقة 55 يشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه طارق حامد بعد عرقلته لاعب وادى دجلة .

فى الدقيقة 59 يسدد طارق حامد كرة قوية تجاه مرمى دجلة يتصدى لها محمود رضا .

وفى الدقيقة 60 يجرى الزمالك تغييره الأول بنزول أحمد جعفر وخروج محمد ناصف ليلعب معروف يوسف فى مركز الظهير الأيسر .

فى الدقيقة 65 يجرى الزمالك تغييره الثانى بخروج شيكابالا ونزول أيمن حفنى .

فى الدقيقة 68 ينقذ أحمد الشناوى مرمى الزمالك من هدف محقق بعد تصديه لرأسية عرفة السيد المتقنة .

ويجرى أحمد حسام ميدو التغيير الأول لوادى دجلة بنزول صامويل أفوم وخروج حسام عرفات .

فى الدقيقة 72 يسدد أحمد جعفر كرة تجاه مرمى دجلة لكنها تصل سهلة لمحمود رضا .

 


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