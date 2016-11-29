رئيس تضامن البرلمان لــ"خالد صلاح": قانون الجمعيات جاء بعد 36 محاولة فاشلة

كتب إبراهيم حسان

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بخروج قانون الجمعيات الأهلية للنور بعد الموافقة عليه من البرلمان، مشيرا إلى أن القانون يسجل خطوة مهمة فى دعم العمل الأهلى، وضبط التمويل الخارجى القادم من الدول الأجنبية، لاسيما أنه خرج من نواب برلمانيين لهم علاقة بالعمل الأهلى بشكل مباشر.

من جانبه أعرب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه خالد صلاح، على فضائية النهار one، عن سعادته البالغة بموافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، منوها بأن القانون كُتب اليوم "باسم مصر وشعبها ونوابها"، لاسيما بعد بذل جهد كبير ومعاناة حقيقية لكى يخرج بهذا الشكل تحت القبة.

وقال "القصبى"، إن قانون الجمعيات الأهلية له فلسفة واضحة تتمثل فى الانحياز الكامل للمؤسسات الأهلية الوطنية وعدم السماح للعبث بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن القانون شهد هجمة إعلامية شديدة قبل صدوره، لكنه استطاع أن يخرج اليوم ليرى النور بعد 36 محاولة باءت بالفشل، بجانب الضغوط الكبيرة عليه.

وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه منذ اللحظة الأولى وهناك تواصل مع أصحاب الشأن والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية بمصر، لتدوين كافة الملاحظات على القانون قبل أن ينتهى الزمن ويتواجد القانون فعليًا، مضيفًا "وعلى سبيل المثال كان هناك مادة انزعج منها العاملين فى العمل الأهلى وهى الخضوع للكسب غير المشروع قبل تعديلها للجهاز المركزى للمحاسبات، بجانب الاستجابة للتعامل مع عدد من البنوك بدلا من التعامل مع بنك واحد فقط فى موضوع التبرع".

وشدد على ضرورة وضع ضوابط بقانون الجمعيات الأهلية على تلقى الأموال الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج، بجانب عدم السماح لأى جهة بالتدخل فى شون مصر الداخلية.