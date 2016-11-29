"داعش" يتبنى هجوم المهاجر من أصل صومالى بجامعة أوهايو

كتب رامى المصرى

تنبى تنظيم داعش الارهابى الهجوم الذى نفذه مهاجر من أصل صومالى، أمس داخل حرم جامعة أوهايو الواقعة فى مدينة كولومبوس (شمال الولايات المتحدة)، حسبما أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكانت شرطة جامعة أوهايو، أعلنت أن الشاب الذى نفذ هجوما فى حرم الجامعة الواقعة فى مدينة كولومبوس (شمال الولايات المتحدة) قبل أن تقتله شرطة يدعى "عبد الرزاق على أرتان" وكان طالبا فى هذه الجامعة.

وقال قائد الشرطة كريغ ستون، خلال مؤتمر صحفى "بوسعنا أن نقول لكم أن المشتبه هو طالب فى الجامعة"، وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن أرتان صومالى الأصل وقد صدم بسيارته ثم طعن بساطور مجموعة من الناس فى هجوم أسفر عن إصابة تسعة اشخاص بجروح قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

لكن السلطات لم تؤكد أصول المهاجم البالغ من العمر حوالى عشرين عاما، كما قالت إنها "فى الوقت الراهن لا تمتلك معلومات" بشأن دوافع الهجوم، علما بأن قائدة شرطة مدينة كولومبوس كيم جاكوبس قالت فى وقت سابق ان التحقيق لا يستبعد أى فرضية.

وردا على سؤال عما اذا كان الهجوم عملا "إرهابيا" قالت جاكوبس، " أعتقد أنه يجب علينا بحث هذا الأمر، هذا احتمال وارد، والشرطى الذى قتل المهاجم هو شاب يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل فى شرطة الجامعة منذ يناير 2015".