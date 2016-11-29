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بعد أسبوعين.. إسرائيل تتسلم طائرتين F-35 من واشنطن

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بعد أسبوعين.. إسرائيل تتسلم طائرتين F-35 من واشنطن بعد أسبوعين.. إسرائيل تتسلم طائرتين F-35 من واشنطن

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن الجنرال الكبير بجيش الاحتلال قوله، إن المقاتلات من هذا النوع تشكل قفزة نوعية بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلى لأنها تمكنه من الوصول إلى أهداف بعيدة المدى عن إسرائيل ومن مواجهة صواريخ باليستية.

 

 

كانت قد أعلنت إسرائيل أنها ستوسع أسطولها من الجيل القادم من تلك المقاتلات، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أن حكومته الأمنية وافقت على شراء 17 طائرة إضافية من طراز (إف 35) ، مشيرا إلى أن هذا سيصل بمجموع الطائرات الشبح التى تمتلكها إسرائيل إلى 50 طائرة.

 

 

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مصر 365