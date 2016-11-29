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مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون نزع الملكية

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مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون نزع الملكية مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون نزع الملكية

المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء (أرشيفية)

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك اتساقاً مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير.
> وينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

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